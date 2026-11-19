Мерц допустил отмену санкций против России по мере прогресса переговоров Фото: REUTERS.

Канцлер Германии Фридрих Мерц допустил отмену санкций против России. Об этом он заявил на пресс-конференции по итогам встречи «коалиции желающих» по Украине в Берлине

Как отметил немецкий политик, это будет зависеть от прогресса на переговорах по урегулированию конфликта на Украине.

«Украина должна иметь возможность идти европейским путем и должна рассчитывать на помощь в своем восстановлении. В ответ возможно постепенное, обусловленное определенными условиями снятие санкций против РФ», - заявил Мерц.

В свою очередь во время заседания «коалиции желающих» в Берлине американский лидер Дональд Трамп в телефонном разговоре выразил свой скептицизм относительно выделяемой финансовой помощи киевскому режиму.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что РФ стала мировым рекордсменом по числу введенных против нее карательных мер.