Эксперт предостерег рыбаков от выхода на первый лед Фото: Павел КЛОКОВ.

Председатель общественной организации рыбаков России «Рыбацкий комитет» Михаил Акатьев предупредил рыбаков, что выходить на первый лед опасно.

Безопасной считается толщина льда от семи сантиметров, но лучше дождаться, когда покров превысит 10 сантиметров. Так как на рыбаке много экипировки, то стоит подстраховаться.

- Лед 11-12 сантиметров спокойно выдерживает меня в зимней экипировке, — поделился он в беседе с 360.ru.

Любителям зимней рыбалки всегда иметь при себе длинную веревку с петлей или грузом, чтобы ее можно было далеко закинуть, а также носить с собой свисток. А еще безопасность обеспечат специальные крючки, которые надеваются на руки. В случае экстренной ситуации ими можно будет зацепиться за лед, пишет Газета.ru.

Не стоит выходить на него до официального начала сезона, ни одна добыча не оправдает риск. Следите за прогнозом погоды, берите с собой термос с горячим напитком, сухую смену одежды и запасной фонарь, так как темнеет рано, пишет Царьград.