Bild: Трамп звонил Кушнеру во время встречи "коалиции желающих" в Берлине Фото: REUTERS.

Президент США Дональд Трамп позвонил своему спецпредставителю Джареду Кушнеру во время заседания так называемой "коалиции желающих" в Берлине и назвал положительными переговоры с российским лидером Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином в Шэньчжэне на полях саммита АТЭС. Об этом сообщила газета Bild со ссылкой на участников встречи.

Издание отметило, что Кушнер во время звонка главы Белого дома поставил свой телефон на громкую связь, чтобы все могли слышать хозяина Овального кабинета.

"Он положительно высказался о переговорах [с Путиным и Си Цзиньпином]", - подчеркнули источники.

Как писал сайт KP.RU, ранее стало известно, что американский президент дал оценку своему визиту на саммит АТЭС, указав, что он прошел на "12 из 10". По словам республиканца, в ходе поездки ему удалось выстроить "фантастические" отношения.