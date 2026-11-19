Отца Меган Маркл признали вменяемым по делу о детской порнографии Фото: Pogiba Alexandra/news.ru/Global Look Press

Судебно-психиатрическая экспертиза признала 82-летнего Томаса Маркла-старшего, отца Меган Маркл, вменяемым по делу о хранении детской порнографии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные документы.

"По моему мнению, основанному на разумной медицинской определенности, господин Маркл вменяем и способен предстать перед судом", - отметила судебный психиатр Университета Южной Флориды Эми Геродимос.

При этом у Томаса выявили легкое нейрокогнитивное расстройство и признаки симуляции проблем с памятью. По заключению эксперта, мужчина намеренно преувеличивал нарушения, пытаясь избежать уголовного преследования.

Напомним, что ФБР задержало его 6 ноября. Суд отпустил мужчину под домашний арест в пансионате для престарелых во Флориде. Теперь он останется под стражей. Предварительные слушания назначены на 1 декабря.

Ранее KP.RU сообщал, что арест отца разрушил планы Меган Маркл. Она отказалась выступать в Европейском парламенте, поскольку сейчас не чувствует себя достаточно эмоционально подготовленной к этому.