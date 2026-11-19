В зоопарке американского города Цинциннати умерла знаменитая бегемотиха Фиона. Ей было девять лет. Фото: REUTERS.

В зоопарке американского города Цинциннати умерла знаменитая бегемотиха Фиона. Ей было девять лет. Причиной смерти стали осложнения после того, как животное проглотило вязаную шапку, попавшую в вольер.

Как сообщает Associated Press, инцидент произошел около 11 дней назад. Посетитель подбросил шапку в воздух, а поток от потолочного вентилятора занес ее через отверстие в вольер бегемотихи.

Ветеринары и сотрудники зоопарка несколько дней пытались помочь Фионе. Животному обеспечивали круглосуточное наблюдение, давали жидкости и специальные лакомства, проводили обследования. Однако спасти бегемотиху не удалось. В зоопарке сообщили, что после многочисленных попыток помочь Фиона не перенесла возникшее осложнение.

Фиона стала известна во всем мире после рождения в 2017 году. Она появилась на свет примерно на шесть недель раньше срока и весила всего около 13 килограммов, значительно меньше обычного веса новорожденных бегемотов. Сотрудники зоопарка помогли малышке выжить, а ее взросление и восстановление привлекли внимание миллионов пользователей соцсетей.

Напомним, ранее KP.RU рассказывал о смерти амурского тигра Амадея, который почти 17 лет прожил в Ленинградском зоопарке. Хищник скончался от острой сердечно-сосудистой недостаточности.