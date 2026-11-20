Глава управления Белого дома по кибербезопасности Шон Кернкросс покидает свой пост. Фото: REUTERS.

Глава управления Белого дома по кибербезопасности Шон Кернкросс покидает свой пост. Об этом сообщил портал Axios.

По данным издания, чиновник уходит по собственному желанию. Его решение, как утверждают собеседники издания, не связано с разногласиями с администрацией президента США Дональда Трампа.

Как отмечает портал, Кернкросс решил покинуть должность сейчас, чтобы у Сената США оставалось время утвердить его преемника до 3 января. В этот день контроль над верхней палатой американского парламента должен перейти к представителям Демократической партии.

Напомним, ранее KP.RU рассказывал о возможных кадровых перестановках в администрации президента США Дональда Трампа. На фоне перехода контроля над Конгрессом к демократам эксперты допускали, что Белому дому предстоит пересмотреть состав команды и ускорить утверждение ряда кандидатур на государственные должности.