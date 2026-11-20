Число злостных неплательщиков алиментов в России достигло 281 тысячи Фото: Sergey Elagin/Business Online/Global Look Press

В России в реестре злостных неплательщиков алиментов числится около 281 тысяч человек. Об этом сообщил директор Федеральной службы судебных приставов Дмитрий Аристов в интервью "Известиям".

"В реестре числится почти 281 тыс. человек. Он уже показал свою эффективность, которая проявляется главным образом в стимулировании алиментных выплат за счет репутационного давления", - сказал глава ведомства.

Аристов уточнил, что в ФССП считают необходимым усилить меры воздействия на злостных неплательщиков. Речь может идти о введении дополнительных ограничений как имущественных, так и личных неимущественных прав.

При этом объем выплат продолжает увеличиваться. Директор ФССП отметил, что за последние пять лет их общая сумма превысила 349 млрд рублей.

Ранее KP.RU сообщал, что 62% россиян выступили за введение верхней планки алиментов. По их мнению, дети не нуждаются в огромных выплатах, достаточно просто зафиксировать определенную сумму и регулярно ее выплачивать.