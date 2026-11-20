Средняя номинальная начисленная зарплата в Москве в августе 2026 года составила 176 138 рублей. Фото:Pogiba Alexandra/news.ru/Global Look Press

Средняя номинальная начисленная зарплата в Москве в августе 2026 года составила 176 138 рублей. За год показатель вырос на 15 037 рублей, или 9,3%, следует из статистических данных, имеющихся в распоряжении РИА Новости.

В августе 2025 года средняя зарплата в столице составляла 161 101 рубль.

Для сравнения, средняя номинальная начисленная зарплата по России в августе 2026 года достигла 103 014 рублей.

Ранее KP.RU писал, что в июне 2026 года средняя зарплата в Москве превысила 219 тысяч рублей. За год она тогда увеличилась более чем на 30 тысяч рублей.

В августе Москва вошла в пятерку регионов России со средней зарплатой выше 150 тысяч рублей. Как ранее писал KP.RU, больше всего в этот период зарабатывали жители Чукотки и Магаданской области - 220 тысяч и 192,9 тысячи рублей соответственно.