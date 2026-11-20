Стороны обсуждали организацию возможной встречи, Ушаков предложил провести ее в Москве. Фото: Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

Представители Франции, Германии и Великобритании обсуждают возможность встречи с российской стороной для обсуждения урегулирования конфликта на Украине. Об этом сообщает Bloomberg.

По данным агентства, советник по национальной безопасности одной из трех стран провел переговоры с помощником президента России Юрием Ушаковым. Стороны обсуждали организацию возможной встречи. Ушаков предложил провести ее в Москве.

Обсуждение контактов с Москвой последовало за заявлением президента России Владимира Путина 19 ноября. Глава государства сообщил, что российская сторона по дипломатическим каналам пригласила европейских представителей в Москву, чтобы выяснить их позицию по урегулированию конфликта на Украине.

Путин отметил, что Москве важно понять, какие предложения европейские страны готовы представить в рамках переговорного процесса. После этого российская сторона сможет определить, в каком формате продолжать диалог по Украине.

Издание также пишет, что европейские страны обеспокоены возможностью включения в мирное соглашение обсуждения более широкой архитектуры безопасности Европы. Поводом стали слова Джареда Кушнера о готовности США рассматривать этот вопрос. Россия добивается пересмотра присутствия НАТО в Восточной Европе и возвращения сил альянса к позициям 1997 года. Европейские представители, в свою очередь, настаивают, что обсуждение безопасности континента должно идти после заключения мирного соглашения по Украине.

Ранее KP.RU писал, что пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков усомнился в искренности европейских представителей в вопросе мирного урегулирования конфликта.

Также KP.RU сообщал, что президент Финляндии Александер Стубб призывал европейские страны возобновить прямой диалог с Россией. Он отмечал, что дипломатия предполагает общение и поиск компромиссов.

Кроме того, ранее KP.RU рассказывал, что Москва намерена учитывать результаты переговоров по Украине в Абу-Даби при определении формата возможной встречи с европейскими политиками. Об этом заявлял помощник президента России Юрий Ушаков.