Ozon банк устранил утренний сбой в работе своих сервисов Фото: Александр Новиков.

Ozon банк устранил неполадки в работе сервисов, с которыми утром столкнулась часть пользователей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе кредитной организации.

«Сегодня утром сервисы Оzon банка работали нестабильно у части клиентов. Наши специалисты уже устранили проблему — сейчас все сервисы банка работают в обычном режиме», — говорится в сообщении пресс-службы.

По данным сервиса Downdetector, о проблемах за сутки сообщили одна тысяча сто пользователей. Наибольшая доля жалоб пришлась на Новосибирскую область — 6% обращений, по 4% зафиксировали в Самарской и Свердловской областях, еще 3% — в Санкт-Петербурге.

Накануне пользователи портала Downdetector сообщили о сбоях в работе системы умного дома «Яндекса». За час поступило около 1,9 тысячи жалоб. Больше всего проблем было в Москве, Санкт-Петербурге, Ленинградской, Московской и Самарской областях.