ВС РФ поразили судно с военными грузами для ВСУ в Черном море Фото: Григорий КУБАТЬЯН.

Российские военные поразили сухогруз, доставлявший грузы военного назначения в порт Одессы. Об этом 20 ноября, в пятницу, сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.

По данным Минобороны РФ, Вооруженные силы России нанесли массированный удар в ночь на 20 ноября. Атака объектов противника осуществлялась высокоточным оружием с наземных, морских и воздушных носителей, а также беспилотниками. Целями стали предприятия украинского военно-промышленного комплекса, складские терминалы, объекты энергетической, транспортной и портовой инфраструктуры, а также морские суда, использовавшиеся в интересах ВСУ.

Кроме того, российское военное ведомство передало, что ВС РФ поразили четыре локомотива с военными грузами ВСУ вблизи станций Днепропетровск и Коростень, а также автодорожный и автожелезнодорожный мосты в Киеве и области, задействованные для доставки вооружений.

Также под удар российской армии попало предприятие в Киевской области, где собирали ударные беспилотники.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил о намерении Москвы отвечать на удары Киева по российским гражданским объектам.