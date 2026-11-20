Мэр Парижа Эмманюэль Грегуар Фото: REUTERS.

Мэр Парижа Эмманюэль Грегуар попытался опровергнуть распространившиеся в соцсетях слухи о том, что он проспал заседание городского совета, так как всю ночь играл в видеоигру GTA VI. Поводом для обсуждений стала публикация самого градоначальника в полночь со сторис об обратном отсчете до выхода игры.

Слух об опоздании мэра на три часа запустил в соцсети X местный журналист Энцо Морель, после чего тему подхватили вирусные паблики и политические оппоненты Грегуара, упрекнувшие его в легкомыслии на фоне проблем в парижских школах.

Крупные французские СМИ подобные утверждения не поддержали. Они упоминали ночную публикацию Грегуара лишь в контексте того, как французские политики, включая Жордана Барделла и Габриэля Атталя, используют громкий релиз игры для пиара.

Сам Эмманюэль Грегуар ответил под вирусным постом в X, заявив, что не проспал и в 9 часов утра вовремя пришел в свой кабинет на встречу с уполномоченным по этике Парижа, а затем присоединился к заседанию горсовета.

Напомним, премьеру видеоигры GTA VI перенесли с мая на ноябрь. Такие изменения в Сейме Польши назвали большим скандалом и призвали к массовым протестам.