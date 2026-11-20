Академик Чумаков: Исчезновение метастазов нельзя называть победой над раком Фото: Алексей БУЛАТОВ.

Исчезновение или сокращение метастазов у онкобольного еще не означает полного излечения от рака. Об этом заявил академик РАН, молекулярный биолог Петр Чумаков в беседе с RT.

Ученый прокомментировал первые результаты применения российской персонализированной мРНК-вакцины «Неоонковак». По его словам, пока рано делать окончательные выводы об эффективности нового метода лечения.

«Вообще не надо преувеличивать. Никто не победил рак. Даже если у пациента уменьшились или исчезли метастазы, это не значит, что рак побеждён», — подчеркнул Чумаков.

Академик объяснил, что главная задача терапии заключается в достижении устойчивого результата и полном уничтожении злокачественных клеток. Для оценки эффективности препарата необходимо наблюдать за пациентами на протяжении нескольких лет и изучать результаты лечения большого числа людей.

Кроме того, Чумаков обратил внимание на высокую стоимость индивидуальных онковакцин. Создание одного препарата обходится в несколько миллионов рублей. В перспективе производство можно удешевить за счет разработки вакцин для пациентов с общими характеристиками опухолей.

Ранее научный руководитель Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что первый пациент, получивший российскую онковакцину, завершил лечение. В течение нескольких месяцев у мужчины не выявляли новых опухолевых образований. При этом специалисты продолжают регулярно обследовать пациента, чтобы контролировать его состояние.