Украинские боевики спутали ВС РФ со своими и поплатились жизнями: Они задали один вопрос Фото: REUTERS.

Подразделения ВСУ понесли потери во время боя за здание в Шиловке в ДНР, приняв российских штурмовиков за своих сослуживцев. Об этом РИА Новости рассказал командир взвода отряда «Тайфун» группировки войск «Центр» Иван Климовских.

По словам военнослужащего, российские бойцы приблизились к занятому противником строению без опознавательных знаков. Украинские военные не сразу распознали их принадлежность и попытались проверить пароль.

«Они спросили пароль, а мы его не знали. Когда подошли поближе, противник открыл огонь, мы поразили их. На улице было порядка шести человек, еще несколько находились в здании», — рассказал Климовских.

Командир уточнил, что его взвод входит в состав 506-го гвардейского мотострелкового Познанского полка 27-й гвардейской мотострелковой дивизии.

Ранее Минобороны России раскрыло подробности освобождения Шиловки. По данным ведомства, украинские формирования оборудовали подступы к населенному пункту противотанковыми рвами, колючей проволокой и минными заграждениями. Российские штурмовики преодолели укрепления и вошли в поселок. Освобождение Шиловки позволило ВС РФ улучшить положение на передовой.