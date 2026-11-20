Мужчина увидел горящую траву и погиб: Его увезли в больницу, но не успели Фото: Николай ХИЖНЯК.

В Австралии пожилой мужчина скончался от тяжелых ожогов, полученных во время пожара сухой травы на острове Тасмания. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на местную полицию.

Трагедия произошла 19 ноября в городе Лонсестон. Около 14:30 прохожие заметили дым над дорогой на улице Пил-стрит и вызвали экстренные службы.

Прибывшие спасатели обнаружили мужчину в возрасте около 80 лет с серьезными ожогами. Пострадавшего доставили в городскую больницу, однако врачи не смогли спасти ему жизнь.

Пожарным удалось ликвидировать возгорание. Полиция начала расследование, при этом на данный момент правоохранители не считают произошедшее подозрительным.

«Полиция благодарит членов местного сообщества, оказавших помощь мужчине и вызвавших экстренные службы», — говорится в заявлении ведомства.

Ранее в США погибли двое детей при обрушении трехэтажного жилого дома в Нью-Йорке. Трагедия произошла 11 ноября в районе Бруклин. К поисково-спасательной операции привлекли около 250 пожарных и медиков. После завершения работ спасатели подтвердили, что под завалами больше никого нет.