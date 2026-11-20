В Атлантик-Бич выборы завершили с помощью монеты. Фото: Global Look Press\ZUMAPRESS

Исход выборов в городской совет города Атлантик-Бич в американском штате Флорида решили с помощью подбрасывания монеты после того, как две кандидатки набрали абсолютно одинаковое количество голосов. Победительницей жеребьевки стала местная жительница Дженнифер Лагнер, сообщает телеканал Action News Jax.

По итогам основного голосования, а также последующих машинного и ручного пересчетов бюллетеней Дженнифер Лагнер и ее соперница Лиза Херролд получили по 3162 голоса. В соответствии с местным законодательством 13 ноября у здания избирательной комиссии округа Дюваль провели официальную процедуру тай-брейка до двух побед из трех бросков.

Жеребьевку провел председатель избирательной комиссии округа Дюваль Джерри Холланд: монета должна была упасть в центр специального квадратного коврика. Дженнифер Лагнер выиграла первые 2 броска подряд со счетом 2:0, поэтому третий раунд не понадобился. Как отметил Джерри Холланд, это лишь 2-й случай в истории округа Дюваль, когда победителя выборов пришлось определять броском монеты — предыдущий раз подобное происходило 14 лет назад.

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