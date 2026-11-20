Ростех: обновленный «Солнцепёк» на Т-80 может уходить с позиции за минуты Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

Госкорпорация «Ростех» 20 ноября сообщила в своем Телеграм-канале об обновлении тяжелой огнеметной системы ТОС-1А «Солнцепек». Пусковую установку перенесли на шасси танка Т-80 вместо ранее использовавшейся базы Т-72. По данным корпорации, это повысило скорость машины и улучшило ее разгонную динамику.

В «Ростехе» утверждают, что новая версия способна нанести удар и покинуть огневую позицию за несколько минут. Это позволяет уменьшить риск поражения при контрбатарейной борьбе и атак FPV-дронов. Военные, как отметили в госкорпорации, подтверждают эти качества машины.

Полный залп термобарических боеприпасов занимает считанные секунды и, по заявлению «Ростеха», накрывает площадь в десятки тысяч квадратных метров. Система предназначена для поражения укреплений, огневых точек, блиндажей и пунктов управления. В корпорации также сообщили, что техника поступает в войска с дополнительными комплексами защиты.

Ранее KP.RU рассказывал о поставке в российские войска партии тяжелых огнеметных систем ТОС-1А с модернизированным комплексом защиты от беспилотников. Машины на шасси Т-72 прошли испытания перед отправкой в войска.