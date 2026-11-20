МЧС Белоруссии проверяет радиационный фон после пожара на Игналинской АЭС Фото: Евгения ГУСЕВА.

МЧС Белоруссии изучает радиационную обстановку в приграничном с Литвой Браславском районе Витебской области после возгорания на Игналинской атомной электростанции. Для проведения мониторинга в приграничную зону направили профильных специалистов. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«В приграничную зону направлены специалисты спасательного ведомства для мониторинга радиационной обстановки на территории Браславского района Витебской области», — сказано в сообщении министерств.

Пожар произошел в минувший вторник, 17, ноября в складском помещении 1-го блока Игналинской АЭС, которая находится в 4 км от белорусской границы. Литовские спасатели получили сигнал о возгорании в 9:34 и ликвидировали огонь к 11:51.

Изначально белорусская сторона не получила официального уведомления об инциденте и самостоятельно запросила данные у Литвы, предложив помощь в устранении последствий. В ответ литовский регулятор подтвердил факт пожара, уточнив, что пострадавших и радиационной угрозы нет, однако работы по выводу станции из эксплуатации в зоне вытяжной вентиляции временно приостановили.