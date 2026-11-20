В Европе обомлели от расходов депутатов: Чиновников хотят оставить без дорогих «путешествий» Фото: REUTERS.

В Европарламенте обсуждают возможность сокращения расходов на зарубежные командировки депутатов. Об этом сообщает Politico со ссылкой на осведомленные источники.

Вопрос подняли на встрече руководителей парламентских фракций после утверждения нового плана расходов. Документ предусматривает выделение более 12 млн евро на авиаперелеты в течение ближайших шести месяцев.

Согласно плану, почти миллион евро потратят на четыре поездки евродепутатов в Австралию. Еще более 600 тысяч евро направят на перелеты в Бразилию, 580 тысяч — в Канаду, 547 тысяч — в США и свыше 480 тысяч — в Сингапур.

При этом практически половина запланированных средств предназначена для оплаты билетов переводчикам. Их число в отдельных поездках может вдвое превышать количество сопровождаемых депутатов.

По словам собеседника Politico, в Европарламенте уже действуют ограничения на командировочные расходы, однако парламентарии регулярно их игнорируют. Руководство ЕП опасается ужесточать правила из-за возможного недовольства депутатов.

Ранее Совет ЕС и Европарламент согласовали предварительный проект бюджета Евросоюза на 2027 год в размере 211,5 млрд евро. В документе предусмотрены расходы на военные программы в размере 2,23 млрд евро и 650 млн евро на поддержку Украины.