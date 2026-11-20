Сергей Лавров Фото: Евгения ГУСЕВА.

Глава российского МИД Сергей Лавров посетит Гомель 24-25 ноября для участия в коллегии МИД России и Белоруссии. Об этом рассказала официальный представитель ведомства Мария Захарова.

Пока не было подробной информации о поездке российского министра. Вероятно, что Лавров встретится с белорусским коллегой. Возможно, будут обсуждаться вопросы безопасности и международных отношений. Также может подняться тема украинского конфликта. Позже в российском МИД дадут подробный комментарий о поездке.

Ранее KP.RU рассказал, как Лавров отреагировал на попытку Европы вмешаться в переговорный процесс по Украине. Он подчеркнул, что для ЕС уже давно поезд уходит. Альянс показал свою недоговороспособность. Европа продолжает придерживаться политики русофобии и затягивать конфликт на Украине.