Минпросвещения подготовит базовый список игрушек для детских садов. Фото: Евгения ГУСЕВА.

В Минпросвещения России отреагировали на сообщения о возможной замене иностранных игрушек отечественными в детских садах. В ведомстве заявили, что проводить такую кампанию не планируют. Об этом пишет «Газета.Ru».

«Задача Министерства – не «убрать иностранные игрушки и внедрить наших матрешек и неваляшек», а создать условия, при которых у детских садов, родителей и отечественной индустрии есть полноценный выбор качественных, содержательных и безопасных игр и игрушек, основанных на российских традициях, истории и культуре», – заявили в ведомстве.

Решать, какие игрушки будут использоваться в конкретном детском саду, по-прежнему смогут образовательные организации и педагоги. Сейчас Минпросвещения вместе с экспертами также готовит обновление федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования.

В рамках работы над новым стандартом формируют базовый перечень игр, игрушек и других средств обучения. В него войдут дидактические материалы, наборы для сюжетных игр, физической активности и народных подвижных забав. Перечень станет обязательным минимумом. Детские сады смогут дополнять его с учетом своих образовательных программ и интересов воспитанников.

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