NYP: Инки накачивали 6-летних детей кокаином, а затем зверски приносили в жертву Фото: Анатолий ЖДАНОВ.

Ученые обнаружили следы кокаина и алкоголя в останках восьми детей от шести до 14 лет, принесенных в жертву инками на вершинах Анд. Результаты токсикологического исследования мумий из Перу и Аргентины опубликованы в журнале Antiquity. Об этом 20 ноября сообщил The New York Post.

У мумий из Аргентины также обнаружили кокаэтилен — вещество, образующееся при одновременном употреблении алкоголя и коки. В ногтях 14-летней девочки, найденной в Перу, нашли гармин — соединение, входящее в состав растений для приготовления аяуаски.

Речь идет о ритуале капакоча, который инки проводили в XV–XVI веках во время засух, голода, политических потрясений и крупных царских торжеств. По мнению ученых, дурманящие вещества помогали детям переносить тяжелый путь в горы и успокаивали перед смертью. Жертвоприношения совершали на вершинах в честь горных божеств.

Ранее KP.RU писал, что возле Мачу-Пикчу в Перу археологи обнаружили неизвестную сеть древних дорог протяженностью более 2,5 километра. Маршруты, по версии исследователей, могли вести к тайному жертвеннику и быть частью единой ритуальной системы инков.