Захарова раскритиковала встречу контактной группы по поставкам оружия Украине в Брюсселе. Фото: МИД

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что прошедшая в Брюсселе встреча контактной группы, координирующей поставки вооружений Украине, подтвердила стремление Владимира Зеленского к продолжению боевых действий. По ее словам, это мероприятие продемонстрировало «одержимость Зеленского бойней».

Очередное заседание Контактной группы по обороне Украины в формате «Рамштайн» состоялось в штаб-квартире НАТО в Брюсселе 17 ноября 2026 года под сопредседательством Великобритании и ФРГ. В ходе встречи представители 15 стран объявили о выделении новых пакетов военной помощи, включающих системы противовоздушной обороны (ПВО), ракеты, боеприпасы и беспилотники, а сам Владимир Зеленский обратился к участникам с призывом ускорить поставки средств ПВО и истребителей.