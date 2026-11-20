Фото: Администрация Демидовского муниципального округа

Почти 1 миллиард рублей федеральных средств выделено Правительственной комиссией на создание инженерной инфраструктуры в Демидовском муниципальном округе.

Средства будут направлены на строительство в водозабора, очистных сооружений и реконструкцию улично-дорожной сети в посёлке Пржевальское Демидовского муниципального округа.

Смоленская область с 2022 года, в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни", активно использует инфраструктурные бюджетные кредиты и специальные казначейские кредиты.

За три года Смоленская область привлекла в регион свыше 7,5 млрд. рублей, на которые был реализован целый ряд проектов, направленных на улучшение качества жизни в регионе.

Оператором программы является Фонд развития территорий. Он сопровождает проекты на всех этапах.

"Федеральную поддержку получил наш масштабный проект реконструкции аэродрома «Смоленск (Северный)». На его реализацию в 2026–2028 годах предусмотрено более 3,3 млрд рублей. Обновлён парк общественного транспорта, реконструировано свыше 5 км тепловых сетей, построены очистные сооружения. Возводятся детские сады в микрорайоне Миловидово и на Краснинском шоссе областного центра, а также образовательный центр «Техношкола "Феникс"» под Смоленском," - отметил в канале МАКС губернатор Смоленской области Василий Анохин.