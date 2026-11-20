Фото: пресс-служба Комплекса городского хозяйства Москвы

Заместитель мэра Москвы Петр Бирюков рассказал о дальнейшем обновлении в этом году вылетных магистралей. В частности, привели в порядок шоссе Энтузиастов, соединяющее районы Перово, Новогиреево и Ивановское с районами Соколиная Гора, Лефортово и центром Москвы.

«В ходе комплексного благоустройства сделали его комфортной и современной магистралью, заменили на всем протяжении более 450 тысяч квадратных метров покрытия на проезжей части и тротуарах», – отметил заммэра.

Для оптимизации пешеходных и транспортных потоков на некоторых участках изменили геометрию улиц.

При этом продолжается реконструкция Дангауэровского, Владимирского и Горбатого путепроводов, расположенных на магистрали. В результате продлят срок службы инженерной инфраструктуры и повысят комфорт передвижения автомобилистов и пешеходов.

Фото: пресс-служба Комплекса городского хозяйства Москвы

ЧТО СДЕЛАЛИ

- обновили три сквера около магистрали, там привели в порядок дорожки, поставили скамейки для отдыха и обустроили новый газон;

- благоустроили несколько дворов;

- оснастили контрастным освещением нерегулируемые пешеходные переходы. Благодаря этому сама «зебра» и человек на ней становятся заметнее для водителей в темноте;

- разместили современные остановки для городского транспорта;

- оборудовали трамвайные линии приподнятыми посадочными платформами с остановочными павильонами;

- обустроили более 165 тысяч квадратных метров газона. Дополнительно высадят свыше 800 крупномерных деревьев.