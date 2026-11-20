Владимир Путин встретился с главой Таджикистана в Душанбе: что обсуждают два лидера Фото: REUTERS.

Президент России Владимир Путин проводит рабочую встречу с главой Таджикистана Эмомали Рахмоном в Душанбе. Переговоры проходят в резиденции таджикистанского лидера в столице республики.

Российский президент прибыл в Душанбе рано утром 20 ноября из китайского Шэньчжэня. По словам Путина, о встрече лидеры договорились еще неделю назад, поскольку из-за плотного графика не успели обсудить все вопросы двусторонней повестки.

Одной из главных тем переговоров станет ситуация в Афганистане. Путин намерен обсудить с Рахмоном итоги недавнего визита российской делегации во главе с вице-премьером Алексеем Оверчуком, а также перспективы сотрудничества на афганском направлении.

Кроме того, президенты рассмотрят вопросы функционирования 201-й российской военной базы в Таджикистане, развитие торгово-экономических связей и реализацию совместных проектов. Путин ранее назвал военную базу важным гарантом безопасности Центральной Азии.

Ранее Путин и Рахмон обсудили сотрудничество в сфере искусственного интеллекта, кибербезопасности и миграции. Встреча состоялась 12 ноября в Москве после саммита Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).