11-летняя девочка получила 7 лет заключения за изнасилование ребенка в США Фото: Иван МАКЕЕВ.

11-летнюю девочку осудили на семь лет за изнасилование и попытку убийства 5-летней. Судья назвала преступление беспрецедентным. Об этом говорится в сообщении от издания Mirror.

В прошлом месяце десятилетняя девочка была признана виновной по девяти пунктам обвинений, среди которых изнасилование, покушение на убийство и нападение на другую девочку. Инцидент произошел в сентябре 2025 года, когда обвиняемая заманила жертву в поле. Ее личность установлена, но по решению суда скрыта.

Подсудимая действовала вместе с сообщником — это 10-летний мальчик. Он тоже предстал перед судом за убийство ребенка. Ему приговор должен быть вынесен в следующем месяце.

Ранее KP.RU рассказал о самом молодом в истории маньяке. На момент совершения им преступлений ему было 13 лет. На совершения преступлений он пошел, потому что его дразнили в школе.

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