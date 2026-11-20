Фото: пресс- служба Правительства Смоленской области.

На мероприятии, проходящем в Москве, глава региона выступил на пленарной дискуссии по теме «Перспективные направления развития экономики Союзного государства» и рассказал о развитии сотрудничества Смоленской области с Республикой Беларусь.

Беларусь является основным торговым партнером Смоленской области. На долю республики приходится порядка 69% общего товарооборота региона. По этому показателю Смоленская область занимает 3-е место в России после Москвы и Московской области. В регионе работают порядка 5 тысяч организаций с белорусским капиталом, число участников взаимной торговли превышает 2 тысячи.

Смоленская область успешно развивает промышленную кооперацию с МАЗом, БЕЛАЗом, МТЗ и многими другими белорусскими предприятиями. Смоленские и белорусские предприниматели получают новые возможности для поиска партнеров и выхода на рынки. На базе Регионального центра поддержки экспорта работает Центр внешнеэкономической деятельности Республики Беларусь. В Минске действует Центр международного сотрудничества Смоленской области.

Белорусские предприятия участвуют в реализации инфраструктурных проектов на Смоленщине. Одним из значимых и масштабных совместных проектов стала реконструкция аэродрома «Смоленск (Северный)». Идёт взаимодействие в сфере дорожного строительства.

Развивается железнодорожное сообщение. С апреля этого года запущено прямое пригородное сообщение между Смоленском, Витебском и Оршей. Пассажиропоток уже втрое превысил первоначальные плановые показатели.

Идёт успешное взаимодействие и по другим направлениям, таким как культура, спорт и молодежная политика. Проводятся совместные образовательные, культурные и спортивные мероприятия, особое внимание уделяется вопросам сохранения исторической памяти.

"В 2028 году Смоленск примет XIV Форум регионов России и Беларуси. Готовимся к этому событию и рассчитываем, что оно станет новой площадкой для выработки совместных решений и дальнейшего укрепления межрегиональных связей", - отметил губернатор Смоленской области Василий Анохин.