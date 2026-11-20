Президент РФ Владимир Путин Фото: REUTERS.

Президент России Владимир Путин пригласил представителей Министерства обороны России на встречу с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном для обсуждения вопросов безопасности. Об этом говорится в сообщении от Кремля.

«Я попросил некоторых коллег из Москвы подъехать, они сейчас подойдут. Чтобы мы могли поговорить по вопросам сотрудничества в военной сфере», — говорится в сообщении Кремля. Состав делегации от Минобороны России не уточняется.

Ранее KP.RU рассказал, что глава России после визита в Китай сразу направился в Таджикистан. У него запланирована встреча с Эмомали Рахмоном. Вероятно, стороны будут обсуждать вопрос о взаимном сотрудничестве. Не исключено, что стороны обменяются мнениями по поводу конфликта на Украине.