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Глава региона подчеркнул, что край готов поддерживать отрасль для развития производства продукции с высокой добавленной стоимостью, в том числе финансово. В настоящее время прорабатывается сохранение льготы за пользование водными биоресурсами для градообразующих предприятий после 2028 года. Готовятся региональные меры поддержки: компенсация части затрат на закупку сырья для переработки и на модернизацию оборудования. В планах — довести долю продукции высокой степени переработки в регионе до 30% в общем объеме.

— Рыбная отрасль для нашего региона — один из важнейших секторов экономики. У нас есть все, чтобы быть лидерами: разнообразные запасы водных биологических ресурсов, выгодное географическое положение, порты с близостью к перспективным рынкам Азиатско-Тихоокеанского региона. Нам необходимо не просто пользоваться этими преимуществами, а превратить их в точку интенсивного развития отрасли, — отметил губернатор.

По словам Дмитрия Демешина, регион производит недостаточно продукции высокой степени переработки, зато много сырья, тем самым развивая производственные направления других регионов и стран. При вылове примерно 500 тыс. тонн продукции высокой степени переработки производится в 10 раз меньше.

Как доложил председатель комитета рыбного хозяйства правительства края Никита Король, сегодня основу сырьевой базы в крае составляют минтай и тихоокеанская сельдь. При этом структура готовой продукции в основном ориентирована на первичную переработку. Между тем производственный потенциал отрасли позволяет перерабатывать все предоставляемые краем водные биоресурсы. Круглогодично продукцию глубокой переработки выпускает 21 предприятие: икру, пресервы, готовую кулинарию, биологически активные добавки. В соглашениях с пользователями рыболовных участков край установил обязательства по переработке не менее 70% уловов на береговых предприятиях, а также по созданию новых перерабатывающих мощностей.

Руководители предприятий рассказали о планах развития, проблемах и мерах поддержки, которые необходимы отрасли. А также был поднят вопрос обновления флота, кадров и платежей за рыболовные участки. По итогам совещания предложения предприятий отрасли, требующие участия государственных органов, соберут в комитете рыбного хозяйства правительства края для дальнейшей проработки.