Захарова: Москва решительно отвергает нападки в СМИ на рыболовные суда РФ. Фото: МИД РФ

Москва решительно отвергает нападки в СМИ на российские рыболовные суда. Об этом 20 ноября в пятницу, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова, комментируя публикацию британской газеты The Telegraph.

Как сказала дипломат на брифинге, Лондон использовал свои средства массовой информации для голословных нападок на российские промысловые суда. В частности, 21 октября газета The Telegraph выпустила материал, где им приписывается якобы шпионская деятельность в Северной Атлантике.

«Решительно отвергаем безосновательные и противоречащие международному праву и здравому смыслу нападки на российские рыбопромышленные компании и их суда», — подчеркнула Мария Захарова.

Ранее KP.RU сообщал, что в сентябре 2026 года Норвегия арестовала российское научно-исследовательское судно «Профессор Молчанов» в порту Баренцбурга на Шпицбергене. Поводом стал иск украинской компании «Нафтогаз», Москва выразила Осло решительный протест.