Владимир Путин похвалил главу Таджикистана: все дело в русском языке Фото: REUTERS.

Президент России Владимир Путин отметил внимание лидера Таджикистана Эмомали Рахмона к развитию русского языка в республике. Об этом глава государства заявил во время переговоров в Душанбе.

В начале встречи российский президент положительно оценил развитие гуманитарных контактов между двумя странами. Особое внимание он уделил сотрудничеству в языковой сфере.

«Вы уделяете внимание развитию русского языка. Мы это очень ценим», — подчеркнул Путин.

Ранее российский лидер прибыл в Душанбе из китайского Шэньчжэня. Переговоры проходят в резиденции Рахмона. По словам Путина, о встрече президенты договорились еще неделю назад, поскольку не успели обсудить все вопросы двусторонней повестки. Среди основных тем — ситуация в Афганистане, работа 201-й российской военной базы в Таджикистане, развитие торговли и реализация совместных проектов.