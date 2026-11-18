Фото: Пресс-служба министерства природных ресурсов Хабаровского края

В Хабаровском крае подвели итоги работы добывающих предприятий за 9 месяцев текущего года. На начало октября добыча золота в регионе превысила 27 тонн, это на 7% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщили в министерстве природных ресурсов Хабаровского края.

Основной объем добытого в регионе драгоценного металла — рудное золото, почти 23 тонны. Чуть более 4,2 тонны составила доля россыпного золота.

Налоговые доходы в консолидированный региональный бюджет от предприятий, добывающих драгоценные металлы, превысили 52,4 млн рублей. Это на 64% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

— Наш Президент Владимир Путин в своих выступлениях, в частности на Восточном экономическом форуме, неоднократно подчеркивал стратегическую важность развития добычи полезных ископаемых на Дальнем Востоке. И Хабаровский край вновь доказывает, что способен успешно справляться с этой задачей, — подчеркнул министр природных ресурсов Хабаровского края Александр Леонтьев.

Добыча золота на территории региона ведется 11 муниципальных образований: Аяно-Майского, Тугуро-Чумиканского, Охотского, Николаевского, Верхнебуреинского, имени Полины Осипенко, Ванинского, Ульчского, Солнечного, Вяземского, а также района имени Лазо. После тестового запуска горно-обогатительного комбината на Малмыжском месторождении к районам добычи добавился Нанайский округ.

По данным министерства природных ресурсов Хабаровского края, добычу драгоценных и цветных металлов в регионе ведут 63 предприятия. Большая часть — 59 предприятий — специализируются на добыче драгоценных металлов и 4 — на цветных. В этой отрасли занято более 17 тысяч человек.

В сфере добычи полезных ископаемых в крае сегодня активно реализуются 16 масштабных инвестиционных проектов, направленных на освоение новых месторождений, модернизацию и строительство новых производственных объектов. Среди заметных инициатив — планы по строительству ГОКа на месторождении Чульбаткан в районе имени Полины Осипенко.