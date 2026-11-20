В Кремле рассказали, что обсуждали Рахмон и Путин: президент Таджикистана предоставил важные данные Фото: REUTERS.

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон проинформировал российского лидера Владимира Путина о ситуации на границе республики с Афганистаном. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Вопросы региональной безопасности стали одной из тем переговоров глав двух государств в Душанбе 20 ноября. Встреча прошла в резиденции таджикистанского лидера. Путин прибыл в республику после поездки в Китай, где участвовал в саммите АТЭС.

Ранее российский президент сообщил о намерении обсудить с Рахмоном работу 201-й российской военной базы в Таджикистане. Путин назвал ее важным гарантом безопасности в Центральной Азии. Кроме того, он планировал рассказать коллеге об итогах поездки российской правительственной делегации во главе с вице-премьером Алексеем Оверчуком в Афганистан и перспективах сотрудничества на этом направлении.