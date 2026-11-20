Захарова назвала трусостью попытки не допустить спортсменов из РФ на турниры. Фото: МИД

Россия расценивает попытки коллективного Запада воспрепятствовать участию российских спортсменов в международных соревнованиях как проявление «откровенной банальной трусости». Такое заявление в ходе брифинга сделала официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

«Мы усматриваем попытку коллективного Запада препятствовать возвращению одной из лучших мировых команд на международные турниры, мы усматриваем в этом вашу откровенную банальную трусость», — подчеркнула дипломат.

В этой связи Захарова напомнила известную фразу о том, что «трус не играет в хоккей», добавив, что полноценный мировой хоккей невозможен без участия отечественных атлетов.

«Хоккей без россиян, без российских спортсменов, ну какой это мировой хоккей?» — отметила официальный представитель МИД России.

В Москве ранее неоднократно указывали, что отстранение российских спортсменов от соревнований и создание для них визовых барьеров являются политически мотивированными решениями, которые противоречат олимпийским принципам и уставам международных спортивных федераций.