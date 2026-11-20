Фото: пресс-служба Главы Республики Карелия

Глава Республики Карелия Артур Парфенчиков сообщил о начале возведения временного моста на 78-м километре трассы «Кепа — Юшкозеро — Боровой — Костомукша». По поручению руководителя региона работы были организованы в максимально короткие сроки.

«Министр по дорожному хозяйству, транспорту и связи Карелии Дмитрий Крылов доложил: подходы к мосту уже готовы, материалы завезли. Закончить строительство временного моста планируем к середине декабря», — заявил Артур Парфенчиков.

Напомним, 8 ноября произошло ЧП: деревянный мост через реку Бурливая не выдержал веса гружёного самосвала и частично обрушился. Водитель автомобиля не пострадал.

По данным Минтранса Карелии, на момент происшествия мост находился в удовлетворительном состоянии и аварийным не считался. В 2025 году был выполнен комплекс работ по поддержанию его технического состояния. Однако конструкция не выдержала нагрузки.

Руководитель Карелии пояснил, что сейчас Лоухским ДРСУ обеспечено содержание объездного пути. Движение автобуса «Костомукша — Боровой — Юшкозеро» организовано по объездной дороге. После обустройства временного моста пассажирский транспорт вернётся на свой привычный маршрут

В дальнейшем, как сообщил Артур Парфенчиков, разрушенный мост будет разобран и начнётся строительство нового.

«Эти работы запланированы на первый квартал 2027 года. О ситуации буду информировать», — сказал Глава Карелии.