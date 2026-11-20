Врач скептически оценила возможность родить семерых детей до 30 лет. Фото: Евгения ГУСЕВА.

Требование родить до семи детей к 30 годам может оказаться невыполнимым для многих женщин. Ректор Башкирского государственного медицинского университета Валентин Павлов назвал такую рождаемость условием демографического прорыва в России. Однако возможности женского организма ограничены, заявила врач-репродуктолог Мария Милютина. Об этом пишет «Ридус».

«С точки зрения репродуктологии мы считаем, что между родами должно пройти не менее двух лет, чтобы организм восстановился», – рассказала эксперт.

Милютина скептически оценила возможность родить семерых детей до 30 лет. По ее словам, частые беременности и роды не позволяют организму полноценно восстановиться, поэтому при обсуждении демографических целей важно учитывать физиологические особенности женщин.

Репродуктолог также усомнилась, что России удастся увеличить численность населения до 700 миллионов человек. Она отметила, что во многих странах, где рождаемость снижается, пока не удалось существенно изменить эту тенденцию. При этом, по словам Милютиной, российский коэффициент рождаемости на одну женщину выше, чем в большинстве европейских стран.

Ранее врач Ливина объяснила, почему россияне стали чаще интересоваться вопросами демографии и уделять больше внимания своему репродуктивному здоровью.