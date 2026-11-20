Новый доклад ЮНЕСКО, посвященный безопасности сотрудников СМИ, является откровенным фейком. Об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Учитывая, что речь идет о докладе, в который не включены погибшие российские корреспонденты, нет повода смягчать определения. Это никакой не спорный доклад. Он фейковый», - подчеркнула дипломат.
По ее словам, международная организация в очередной раз показала всем двойные стандарты. Ведь исключение из официальной статистики трагических случаев с журналистами из России полностью обесценивает представленный документ.
Ранее Мария Захарова рассказала, что Европейский альянс новостных агентств (ЕАНА) фактически работает против России. Организация постоянно публикует дезинформацию о нашей стране в угоду Киеву.