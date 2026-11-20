Захарова усомнилась в новом докладе ЮНЕСКО о безопасности представителей прессы. Фото: МИД РФ

Новый доклад ЮНЕСКО, посвященный безопасности сотрудников СМИ, является откровенным фейком. Об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Учитывая, что речь идет о докладе, в который не включены погибшие российские корреспонденты, нет повода смягчать определения. Это никакой не спорный доклад. Он фейковый», - подчеркнула дипломат.

По ее словам, международная организация в очередной раз показала всем двойные стандарты. Ведь исключение из официальной статистики трагических случаев с журналистами из России полностью обесценивает представленный документ.

Ранее Мария Захарова рассказала, что Европейский альянс новостных агентств (ЕАНА) фактически работает против России. Организация постоянно публикует дезинформацию о нашей стране в угоду Киеву.