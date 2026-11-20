Обгоревшую Марию Шурочкину перевели из реанимации в палату - ей стало лучше Фото: Даниил ОПАРИН.

Певица Нюша рассказала о состоянии родной сестры Марии Шурочкиной. Олимпийская чемпионка попала в реанимацию, когда в ее квартире в взорвался биокамин. С ожогами девушка была госпитализирована и только недавно ей стало лучше.

Нюша поделилась, что сестру перевели из реанимации в обычную палату. Она отметила, что Марии стало значительно легче, но пока врачи не спешат пациентку отпускать домой. Ей еще предстоит долгая реабилитация.

Но Мария уже может принимать близких и рада, когда ее навещают семья и друзья.

- Ей уже лучше. И она очень благодарна за огромную поддержку со стороны друзей и коллег. А также на днях к ней приезжала Мария Киселева, - поделилась Нюша с Super.ru.

Напомним, трагедия в квартире Марии Шурочкиной случилась поздно вечером 8 ноября. Девушка заправляла биокамин, когда вспыхнули пары.

Огонь распространился по квартире и по одежде спортсменки. Она выскочила на лестничную клетку, стала звать на помощь. Соседи помогли сбить пламя и вызвали скорую помощь.