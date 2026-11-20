Мария Захарова высмеяла Каллас в качестве переговорщика с Россией: евродипломата заносит уже давно Фото: REUTERS.

Глава европейской дипломатии Кая Каллас давно выступает с русофобских позиций. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Дипломат прокомментировала возможность участия Каллас в переговорах с российской стороной. По словам Захаровой, главу евродипломатии «несет» уже давно. При этом представитель МИД задалась вопросом, кого Каллас вообще может представлять в переговорном процессе.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев раскритиковал Каллас как возможного переговорщика от Евросоюза. Политик назвал ее глупой и подчеркнул, что европейских представителей пока никто не приглашал к обсуждению украинского урегулирования. Поводом для его реакции стали заявления самой Каллас о готовности участвовать в переговорах с Россией по вопросам безопасности.