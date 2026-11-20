Захарова сравнила с железным занавесом решение Эстонии закрыть КПП. Фото: МИД РФ

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова сравнила решение Эстонии закрыть пункты пропуска на границе с РФ с новым железным занавесом. По ее словам, Таллин объясняет этот шаг мнимой угрозой с Востока.

На брифинге дипломат сказала, что в течение 2026 года Таллин последовательно ограничивал работу пограничных переходов, сокращая время их функционирования. Намерение закрыть оставшиеся действующие КПП Захарова назвала продолжением антироссийской политики эстонских властей.

Захарова также заявила, что Россия примет ответные политико-дипломатические меры для обеспечения своих национальных интересов, если Таллин реализует планы по закрытию границы.

Напомним, власти Эстонии объявили о намерении закрыть все погранпереходы на границе с Россией с 1 декабря. Глава МИД республики Маргус Цахкна связал это решение с инцидентом на оборонном предприятии Threod Systems.

Захарова называла планы Эстонии закрыть погранпереходы проявлением «агрессивной и безудержной русофобии».