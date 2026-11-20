ЕС отправил на Украину рекордную сумму: сколько получил Киев Фото: REUTERS.

ЕС выделил Украине крупнейший единовременный транш в рамках инициативы Ukraine Facility, размер которого составляет примерно 8 миллиардов евро. Об этом сообщил премьер-министр Украины Сергей Корецкий.

«Украина получила почти 8 млрд евро от Европейского Союза в рамках программы Ukraine Facility. Это самый большой одноразовый транш за всю историю программы», — резюмировал украинский политик в соцсетях.

Средства поступили в бюджет. В этом году Украина получила 13,57 млрд евро по программе Ukraine Facility. Киев поблагодарил европейских политиков за финансирование. Другими словами, за то, что Брюссель помогает ВСУ затягивать конфликт. В Кремле пока никак не прокомментировали этот инцидент. Однако до этого подчеркивали, что конфликт уже давным-давно закончился бы, если Запад прекратил финансировать преступный киевский режим.