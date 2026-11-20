Мария Захарова рассказала, как Европа выкручивает руки Сербии: ЕС злится из-за России. Фото: МИД РФ

Евросоюз пытается «выкрутить руки» Сербии, чтобы заставить ее присоединиться к антироссийскому курсу. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге.

По словам дипломата, Брюссель уже много лет добивается разрыва исторических связей Белграда с Москвой. Для давления используется процесс расширения ЕС, который превратился в геополитический инструмент.

«Странам-кандидатам буквально „выкручивают руки“ под предлогом необходимости проявлять некую солидарность с внешней политикой Европейского союза», — подчеркнула Захарова.

Представитель МИД добавила, что от Сербии требуют присоединения к санкциям, которые способны нанести ущерб ее экономике и национальным интересам. При этом нежелание Белграда идти по такому пути дипломат назвала понятным.

Ранее Александр Вучич заявил, что введение санкций против России стало одним из условий Евросоюза для Сербии еще до ее вступления в объединение. Он подчеркнул, что старался и продолжает стараться не допускать подобных ограничений.