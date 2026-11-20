Путин признался, что каждый день молится за Россию и её народ Фото: REUTERS.

Президент России Владимир Путин рассказал, что ежедневно молится за Россию и ее народ. Об этом глава государства заявил в интервью сербскому режиссеру Эмиру Кустурице, подготовленном для фильма к 80-летию патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

«То, что я знаю точно, — это то, что я молюсь и за Россию, и за наших людей каждый день», — сказал Путин.

Российский лидер также отметил особую роль Русской православной церкви в становлении русской нации и российской государственности. По его словам, одним из главных направлений совместной работы государства и церкви является сохранение человека и его духовности.

Ранее KP.RU писал, что патриарх Кирилл назвал Владимира Путина искренне верующим православным лидером. Предстоятель РПЦ отметил, что президент России поддерживает церковь не только по протоколу, но и по убеждениям.