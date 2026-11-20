Операторы связи начнут маркировать звонки из-за рубежа с марта 2027 года Фото: Александр Новиков.

Российские операторы мобильной связи начнут информировать абонентов о входящих вызовах с зарубежных номеров начиная с 1 марта 2027 года. Соответствующие правила маркировки утвердило правительство, сообщило Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ в мессенджере МАКС.

По данным ведомства, при поступлении звонка из-за границы на экране смартфона появится предупреждение «Иностранный вызов», а при наличии технической возможности будет отображаться и страна, из которой совершается звонок. Общая длина такого текстового уведомления не превысит 32 символов.

Для абонентов стационарных телефонов предусмотрено аналогичное голосовое оповещение, если позволяет оборудование. Отмечается, что функция будет предоставляться гражданам бесплатно.

Новая мера вошла во второй пакет инициатив по борьбе с киберпреступностью и призвана защитить жителей страны от телефонных мошенников. Злоумышленники нередко используют зарубежные номера, визуально похожие на российские, чтобы вводить людей в заблуждение.

Ранее операторы связи и ведущие банки согласовали и подписали договоры о маркировке исходящих вызовов. Звонки от этих организаций будут сопровождаться специальной пометкой, которая покажет название банка на дисплее телефона. Это поможет бороться с мошенничеством и повысит доверие к звонкам.