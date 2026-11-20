Генерал Магован: Британия проводит кибератаки против России Фото: REUTERS.

Лондон проводит тайные кибератаки против России, Китая, Ирана и Северной Кореи. Столь откровенное признание сделал глава Командования кибербезопасности и спецопераций ВС Британии Роб Магован в интервью телеканалу Sky News.

«Я бы не сказал, что мы воюем, но и мира у нас тоже нет. Мы находимся в этой гибридной зоне, в этой серой зоне, ниже порога конфликта. Речь идет о нанесении ущерба в зоне, не достигающей порогового значения», - заявил генерал.

По словам военачальника, цифровое пространство становится ключевым полем боя. Он отметил, что Лондон ведет борьбу лишь с теми, кто якобы угрожает британскому образу жизни.

Он также решил раскрыть, кто именно занимается операциями. Оказалось, что к работе привлечены Минобороны, разведка MI6 и Центр правительственной связи GCHQ страны. Специалисты проникают в чужую сетевую инфраструктуру, чтобы изучать ее изнутри и нанести урон без объявления войны.

Ранее премьер-министр Эстонии Кристен Михал выступил с призывом «задушить» Россию на мировом поле. Он заявил, что ЕС должен ввести больше антироссийских санкций, чтобы оказать колоссальное давление на Москву. Правда, всем известно, что данный трюк давно не работает с нашей страной.