Мертвого новорожденного нашли в женской сумочке на кладбище в Польше. Фото: Grzegorz Krzyzewski / Fotonews / Keystone Press Agency / Global Look Press

В польском городе Ястшембе-Здруй в Силезском воеводстве на территории местного кладбища обнаружено тело новорожденного ребенка, находившееся внутри женской сумочки. По факту произошедшего прокуратура начала расследование, сообщает радиостанция RMF FM.

По словам окружного прокурора города Ястшембе-Здруй Яцека Жешувского, первичные данные экспертизы свидетельствуют о том, что младенец родился мертвым или скончался непосредственно во время родов. Отмечается, что при осмотре на теле ребенка не было зафиксировано следов, которые могли бы указывать на насильственный характер смерти.

Окончательную причину гибели младенца специалистам предстоит установить по итогам судебно-медицинского вскрытия. В ведомстве также уточнили, что следователям уже удалось установить личность матери ребенка, однако официальный допрос женщины на данный момент еще не проводился.

Ранее похожая находка была сделана в Туле, где недалеко от гаражей нашли тело младенца в пластиковом контейнере.