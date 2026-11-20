Невролог Бутенко: усталость после выходных дает сбой ритмов и биочасов Фото: Светлана МАКОВЕЕВА.

Невролог Ольга Бутенко объяснила распространенный парадокс: почему после выходных усталость часто накатывает сильнее, чем в разгар рабочей недели. Врач выделила две ключевые, но неочевидные причины этого состояния.

Первая причина – это сбой биологических часов. Если в будни вы встаете в 6–7 утра, а в выходные ложитесь за полночь и спите до обеда, организм просто не успевает адаптироваться.

- В воскресенье вечером уснуть в привычное время сложнее, а в понедельник снова рано вставать — и рабочая неделя начинается уже с недосыпа, - говорит врач в беседе с Lenta.ru.

Вторая причина - накопленный дефицит отдыха. Если на протяжении всей недели человек мало спал и много работал, двух выходных физически недостаточно, чтобы восполнить потраченные ресурсы и восстановить силы.

При этом врач не призывает отказываться от дополнительного сна после тяжелой недели. Однако она подчеркивает: если потребность «отоспаться» возникает каждые выходные, это прямой сигнал пересмотреть и скорректировать свой будничный график.

Да, лишний час сна действительно улучшит самочувствие, но он не способен компенсировать хронический, регулярный недосып. Главный совет невролога — стараться поддерживать стабильный режим сна и бодрствования в течение всей недели. Только так выходные будут давать настоящую энергию, а не отнимать её.

Ранее, кандидат психологических наук Елена Шпагина, доцент кафедры гуманитарных и социальных наук Института технологий управления РТУ МИРЭА в беседе с RT рассказала, что состояние утомления так же дают гаджеты. Цифровая усталость связана не столько с временем у экрана, сколько с постоянной готовностью реагировать на сообщения и уведомления.