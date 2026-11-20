Путин: без единой религии не было бы русского государства и народа Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

Без единой религии не было бы ни русского государства, ни русского народа. Об этом высказался президент Российской Федерации Владимир Путин в интервью сербскому режиссеру Эмиру Кустурице для фильма Первого канала «Наше крещение. Предстоятель», посвященного 80-летию патриарха Кирилла.

Как рассказал российский лидер, до Крещения Руси в 988 году не существовало единого русского государства и русского народа как отдельного этноса. К тому времени на Руси уже существовали княжеская власть, общий рынок, единая экономическая деятельность и русский язык, однако общей религии еще не было. Именно поэтому, подчеркнул президент, церковь сыграла особую роль в истории российской государственности и формировании народа.

«В истории российского государства церковь играет особую роль», — отметил российский лидер.

Владимир Путин также выразил уверенность в том, что душа является основой каждого человека. По своей природе она бессмертна и необъятна, подобно Вселенной, сказал российский лидер.

Ранее патриарх Кирилл назвал Владимира Путина искренне верующим православным лидером.