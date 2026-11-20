Захарова: Две поездки Путина в КНР за год говорят об особом характере отношений Фото: Иван МАКЕЕВ.

Второй за последний год визит президента России Владимира Путина в Китай подчёркивает уникальность политического взаимодействия между Москвой и Пекином на высшем уровне. Об этом сообщила на брифинге официальный представитель ММД России Мария Захарова.

"Хотелось бы особо отметить, что принятое президентом решение дважды в течение года посетить лично Китай свидетельствует об особом характере двустороннего политического диалога на высшем уровне", - сказала она.

Захарова добавила, что Россия высоко ценит доверительные отношения между Путиным и председателем Китая Си Цзиньпином. Это крайне важно для решения двусторонних и международных вопросов. Дипломатия лидеров играет ключевую роль в укреплении российско-китайских связей, помогая решать сложные вопросы и координировать внешнюю политику, особенно в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Ранее KP.RU сообщил, что Путин анонсировал запуск дальневосточного газового маршрута в Китай мощностью более 10 млрд кубометров в год к 2027 году перед саммитом АТЭС. Также завершаются работы по строительству новых энергоблоков Тяньваньской АЭС и АЭС "Сюйдапу" при участии России.